Pedra tumular romana enriquece Centro Interpretativo de Casével

Peça datada da ocupação romana foi descoberta numa propriedade privada e foi restaurada e limpa pelos serviços do município de Santarém.

Uma pedra tumular da época da ocupação romana descoberta numa propriedade privada foi oferecida para exposição no Centro Interpretativo de Casével, concelho de Santarém, após ter sido objecto de uma intervenção de restauro e limpeza na Oficina de Conservação e Restauro da Câmara de Santarém.

A peça romana foi achada na propriedade da família Azoia, na freguesia de Casével. O presidente da União de Freguesias de Casével e Vaqueiros, Miguel Tomás, considera que “é um momento de orgulho receber este património achado há mais de 70 anos na freguesia”, destacando ainda a disponibilidade do município para devolver a pedra tumular ao Centro Interpretativo da freguesia.

O vereador da Cultura da Câmara de Santarém, Nuno Domingos, confessou a sua satisfação por partilhar esse momento, salientando que o património deve estar nos locais a que pertence. “Na reserva museológica seria mais uma peça. Aqui é um pedaço da história de Casével, que interpela os seus moradores, reforça a sua identidade e é agente promotor de coesão social”, declarou.

Na mesma oportunidade, o Centro Interpretativo de Casével recebeu ainda a doação do espólio da D. Eugénia Roque (conhecida também por tia Geny), constituído por bordados e azulejos.