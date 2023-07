A Sociedade de Recreio e Educativa da Romeira (SRER) vai organizar quatro dias de festa na Romeira, no concelho de Santarém. A animação vai de 13 a 16 de Julho e não faltam opções para quem se queira divertir. Os festejos começam às 19h00 de quinta-feira, 13 de Julho. Para as 21h30 está programada a Procissão de Velas com a imagem de S. Brás desde a Igreja dos Casais de S.Brás até à Romeira. Já para outro público, segue-se a Festa da Imperial, às 22h00.

Na sexta-feira, 14 de Julho, o serviço de jantares começa também às 19h00 e uma hora depois abre a quermesse. Às 22h00 é hora de baile com o grupo Bico D´Obra e à meia-noite canta Rebeca, seguindo o baile após o concerto. No sábado, 15 de Julho, o dia é de festa de manhã à noite, com a abertura de portas às 8h30 e o serviço de almoços a começar às 12h30. Ao início da tarde, 14h30, é altura de levar a pequenada às pinturas faciais. Os destaques da noite são o baile com Foka Energie, às 22h00, e o espectáculo com os Némanus, às 00h00. O DJ Aguillar comanda a noite até de madrugada a partir das 02h30.

Domingo, 16 de Julho, o dia também começa cedo. Às 09h00 realiza-se um peditório na Romeira, Casais da Barroca e Casais de S. Brás, e às o9h30 decorre o passeio de vespas. Às 12h30 abre o serviço de almoços e a quermesse. A missa, seguida de procissão, é às 17h00 com a apresentação dos novos juízes. A música e a dança começam às 20h00 com o Phil’s Place Santarém e a Associação de Dança Desportiva de Tremez. Às 21h30 regressa o baile com FH5 que se prolonga até às 23h00, hora em que o fogo de artifício vai encher o céu de cor para encerrar os festejos.