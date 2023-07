Rock da Velha está de regresso a Santarém

Espectáculo de música rock está agendada para sábado, 15 de Julho, na Casa do Campino

A edição 2023 do Rock da Velha in.Str está agendada para sábado, 15 de Julho, na Casa do Campino em Santarém, a partir das 21h30. Este ano o espectáculo musical é dedicado aos estilos Gothic, Symphonic e Dark Metal cantados no feminino. Como cabeça de cartaz estão os Glasya, banda de Lisboa de metal sinfónico composta por seis elementos onde está a escalabitana Eduarda Soeiro na voz.

Enchantya, banda de Lisboa de metal sinfónico gótico formada em 2004, apresenta o seu terceiro álbum "Cerberus", editado em Abril de 2023 pela finlandesa Inverse Records. A abrir a noite vão estar os Malignea, banda de Queluz formada em 2021, com álbum de estreia homónimo de 2022.