Daniela Ferreira é a nova Rainha das Vindimas do concelho de Azambuja

Daniela Ferreira, de 23 anos, é a nova Rainha das Vindimas do concelho de Azambuja e irá representar o concelho no Concurso Rainha das Vindimas de Portugal, promovido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV). A candidata de Aveiras de Cima trabalha na revista Forbes Portugal e divide o seu tempo entre o trabalho, o ginásio, a gestão das redes sociais do Aveiras de Cima Sport Clube e o mestrado. A eleição da Rainha das Vindimas realizou-se sábado, 1 de Julho, na Praça de Toiros Dr. Ortigão Costa, em Azambuja. A iniciativa é da Câmara de Azambuja com o apoio das juntas de freguesia.

O MIRANTE conversou com a vencedora para saber quais as suas motivações. Daniela Ferreira revela que a freguesia de Aveiras de Cima não teve candidatas inscritas e que foi convidada pela junta de freguesia a participar. “Aveiras de Cima é a terra perfeita para representar o concurso da Rainha das Vindimas. Em cada esquina temos uma adega e somos um museu a céu aberto”, afirma. A jovem define-se como uma pessoa bem-disposta, criativa e pró-activa. Acredita que essas características aliadas ao gosto pela terra e pelo vinho podem ter feito a diferença num concurso que é mais do que saber sorrir e posar, sendo aspectos valorizados o conhecimento, atitude, postura e capacidade de comunicação. A jovem conta que houve um estudo prévio e que chegou a recorrer a bibliotecas; informação somada à das visitas guiadas. “Muitas vezes estamos perto das coisas e não sabemos que elas existem”, admite, acrescentando que esse conhecimento foi o melhor prémio que podia ter recebido.

Para o futuro, a Rainha das Vindimas do concelho de Azambuja quer dar continuidade ao negócio familiar na área das tecnologias de informação e, quem sabe, criar a sua agência de comunicação e marketing. O júri foi composto pela professora universitária na área do Design de Moda, Catarina Rito, pelo ex-manequim e scouter na Elite Lisbon, Óscar dos Reis, Florbela Baptista, do Turismo de Portugal, Pedro Lourenço, em representação da AMPV e Beatriz Corrêa, na qualidade de Rainha das Vindimas do Concelho de Azambuja e 1ª Dama de Honor da Rainha das Vindimas de Portugal, nas edições anteriores. Participaram sete concorrentes em representação das freguesias do concelho de Azambuja, passando pelo palco em traje regional, roupa casual e vestido de noite. As jovens tiveram uma entrevista com os jurados antes de subir ao palco onde desfilaram.