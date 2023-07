Exposição em Torres Novas comemora o centenário de Mário Cesariny

A exposição “Encontro de Gestos” vai assinalar o centenário do nascimento de Mário Cesariny com a apresentação pública da obra “A Colectiva”, adquirida recentemente pelo Município de Torres Novas. A exposição está em exibição na Galeria Neupergama de 7 de Julho a 10 de Setembro, de quarta a sábado das 14h00 às 18h00 e aos domingos por marcação; e no Museu Municipal Carlos Reis de 8 de Julho a 29 de Outubro, de terça a domingo das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. As comemorações nacionais do centenário vão decorrer na Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão, a 9 de Agosto, data em que se cumprem cem anos sobre o nascimento do artista.

“A Colectiva”, um desenho colectivo surrealista, nasceu na alcaidaria do castelo de Torres Novas há 30 anos por Mário Cesariny, Bual, Relógio e Lima de Freitas. José Manuel dos Santos considera-o uma “eternização de um instante importante para a arte, para a história e para o património da cidade de Torres Novas”. Além de “A Colectiva” vão estar expostas mais três obras que revelam a prática recorrente de partilha de o traço, da memória e execução na geração de artista que acompanharam o pictopoeta.

Mário Cesariny de Vasconcelos, poeta e pintor, foi considerado o principal representante do surrealismo português e antologista, compilador e historiador das actividades surrealistas em Portugal.