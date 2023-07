A freguesia de São Vicente do Paul e Vale de Figueira realizou a 14ª edição Tasquinhas do Alviela que teve o Concurso do Coscorão como uma grande novidade.

Concurso do Coscorão das Tasquinhas do Alviela com 17 receitas

O Concurso do Coscorão, que decorreu no âmbito da 14ª edição Tasquinhas do Alviela, em S. Vicente do Paul, foi vencido por Clarisse Ferreira Duarte Luís. Concorreram nesta primeira edição 17 receitas da freguesia constituída pelas localidades de S. Vicente do Paul e Vale de Figueira. Os coscorões foram avaliados por um júri constituído pelo chef João Correia e pelo presidente da Câmara de Santarém.

O concurso decorreu durante os festejos que tiveram lugar de 23 a 25 de Junho e que contaram com a participação de 14 tasquinhas de petiscos e de doces. Segundo o presidente da junta de freguesia, Ricardo Costa, “as associações vêem nesta festa uma forma de realizarem dinheiro para todo o ano e mais espaço houvesse mais participavam. Não é fácil organizarmos algo desta dimensão, cada vez é mais difícil, mais documentação e pormenores, mais logística, mas está à vista de todos o resultado”.

O tema deste ano incidiu no “olival e azeite”, que são bastante marcantes para estas freguesias e para a região. Mas também foi dado destaque ao vinho e aos produtos hortícolas locais.