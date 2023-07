“Sorrisos de vida” é uma exposição pela inclusão e alegria de viver

Os utentes do Centro de Reabilitação e Integração Torrejano (CRIT) vestiram a pele de modelos fotográficos e são o foco da exposição “Sorrisos de vida” inaugurada no dia 30 de Junho, na Biblioteca Municipal de Torres Novas, Gustavo Lopes Pinto. Um projecto que estava previsto para Abril de 2020 mas que teve de ser adiado devido à pandemia. Por esse motivo, algumas das fotografias expostas são de 2020, enquanto outras são deste ano, acabando por criar um registo pré e pós pandémico. A exposição conta com fotografias de pessoas de ambos os géneros e diversas faixas etárias.

O presidente da direcção do CRIT, Álvaro Luís Gameiro de Brites, contou a O MIRANTE que a sessão fotográfica decorreu na sede do CRIT e foi realizada pelo fotógrafo João Lopes, da empresa Reativa. Com esta iniciativa o CRIT pretende demonstrar que as pessoas com necessidades específicas podem ser sorridentes e felizes. “Queremos partilhar e dar a conhecer o trabalho do CRIT na comunidade, a felicidade dos nossos utentes e a sua qualidade de vida”, diz. Estiveram envolvidas no projecto as coordenadoras do CRIT e a responsável de qualidade de comunicação e imagem. A iniciativa teve o apoio da empresa Reativa, da empresa de design e publicidade NextStep, da União de Juntas de Freguesia de Torres Novas e do município.

Álvaro Luís Gameiro de Brites é dirigente da instituição há 22 anos e reforça que é muito importante haver projectos deste género que incentivam à inclusão das pessoas com necessidades especificas”. O presidente do CRIT refere que a maior dificuldade do projecto foi o desfasamento temporal, porque a receptividade dos utentes e das suas famílias, foi muito boa. “Estas pessoas sorriem naturalmente, não é preciso uma fotografia”, vinca.

Sorrir faz bem

Questionado pelo nosso jornal sobre o tema da solidariedade e a importância de sorrir, Álvaro de Brites considera que “não falta espírito solidário às pessoas, pelo menos no CRIT não sentimos isso, pois existe um grande apoio da comunidade torrejana à nossa instituição”. Mas reconhece que, em alguns casos, é difícil sorrir devido às dificuldades económicas que afectam as pessoas no seu dia a dia. “Para sorrir cada vez mais é preciso sensibilizar ainda mais a comunidade. Eliminar estigmas, principalmente sobre as pessoas com incapacidade e que têm muito valor”, sublinha.

No evento marcaram presença membros da direcção do CRIT, alguns utentes da instituição e a vereadora da Câmara de Torres Novas Elvira Sequeira. A autarca referiu que não há dia que passe pelo CRIT e os utentes não tenham um sorriso aberto para lhe dar e que ela, naturalmente, retribui”. Sobre a iniciativa, expressou vários elogios e agradecimentos. “É através do sorriso que, às vezes, conseguimos falar e compreender o outro. Se dermos um sorriso, com certeza, não nos vão retribuir com pancada. É importante sorrir e criar condições para que se consiga sorrir. Tenho de deixar uma grande homenagem ao CRIT que desde sempre trabalhou para criar condições para que todos os seus utentes sorriam e se sintam felizes”, elogiou.

A cerimónia terminou com Luís, um dos utentes do CRIT, a deixar alguns agradecimentos aos presentes, demonstrando a sua felicidade em ver realizado este projecto e esperando que todas as pessoas que virem o seu retrato gostem.