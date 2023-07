Animação de Verão percorre freguesias de Santarém

O Verão In. Str 2033 está nas freguesias do concelho de Santarém com a programação Vilas e Itiner’Arte que vai desde a arte urbana ao teatro, passando pela música até à dança.

O Verão In. Str 2033 está nas freguesias do concelho de Santarém com a programação Vilas e Itiner’Arte que vai desde a arte urbana ao teatro, passando pela música até à dança. Este sábado, dia 15 de julho, às 18h30, é apresentada a pintura de mural, na Rua Principal da Abrã, no âmbito da residência artística levada a cabo de 11 a 15 de Julho, pelo artista BIGOD (João Domingos) em conjunto com a comunidade local.

Ainda na Abrã, no dia 15 de Julho, ‘O Inspetor Geral’, de Nikolai Gogol vai estar em cena às 21h30, na Associação Recreativa e Cultura. A peça é dos alunos do 11º ano do Curso de Artes do Espetáculo da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado.

O artista João Domingos vai depois até à Póvoa de Santarém de 18 a 22 de Julho, para mais uma residência artística de arte urbana com a comunidade, no Sport Clube Povoense “Os Leões”. O mural será apresentado publicamente no dia 13 de Agosto, às 18h30.

‘Inquieto’ em Alcanede, Pernes, Vale de Santarém e Amiais de Baixo

O teatro chega a Pernes com ‘Inquieto’, da Poético Paralelo Associação, na sexta-feira, dia 21 de Julho, às 21h30, no Lavadouro Público. Um projeto onde a música, o teatro e o desenho se encontram no mesmo espaço e tempo de quem assiste. Das tensões naturais de um encontro tão invulgar nascem figuras sobrenaturais, atmosferas, estórias de arquivos culturais, imateriais, de Alcanede, Pernes, Vale de Santarém e Amiais de Baixo que se tornam colectivas e que bailam nas vozes das comunidades envolvidas através dos 4 artistas em palco, Hugo Inácio (direcção e dramaturgia), Tiago Santos, Matilde Martinho e Ricardo Ladeira.

No dia seguinte, 22 de Julho, ‘Inquieto’, viaja até aos Amiais de Baixo. A peça sobe a cena às 21h30, no Jardim Público. Na sexta-feira, dia 28 de Julho, também às 21h30, é a vez da Sociedade Recreativa Operária do Vale de Santarém receber esta peça de teatro da Poético Paralelo Associação em colaboração com Associação Cultural Vale de Santarém-Identidade e Memória e da Sociedade Recreativa Operária do Vale de Santarém.

‘Inquieto’ culmina a sua digressão, no dia 29 de Julho, às 21h30, na Associação Recreativa e Cultural de Alqueidão do Rei, em Alcanede.