Centro Cultural Regional de Santarém com sessão informal de piano

O Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS) promove, na sexta-feira, 14 de Julho, mais um “Piano Day!”, evento mensal “em que se faz um convite à comunidade para uma sessão informal de piano”, e acolhe, no sábado, um concerto com Camafeu, pelas 23h00.

Nas sessões do "Piano Day", que acontecerão entre as 10h00 e as 18h00 de sexta-feira, mediante agendamento prévio, os participantes “são incentivados a experimentar e a explorar o instrumento de uma forma lúdica e criativa através de um conjunto de exercícios criados para o efeito que abordam várias perspetivas de tocar, ouvir e registar os sons”, indica uma nota de divulgação da iniciativa.