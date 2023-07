Cinema, dança e teatro na programação desta semana do In.Santarém

A programação de Verão em Santarém, In.Santarém, apresenta, na noite de quarta-feira, “O Guitarrista”, filme do realizador sueco Ruben Östlund, em mais uma sessão de cinema ao ar livre, no Sapaceito (junto às Piscinas Municipais), afirma uma nota do município.

A Praceta Amarela, em São Domingos, vai ser transformada na quinta-feira, 13 de Julho, às 22h00, “numa grande pista de dança para o concerto ‘Remember 70/80/90’”. Na sexta-feira, estreia no Claustro da Escola Profissional Vale do Tejo a peça “O Inspetor Geral”, de Nikolai Gogol, interpretada por alunos do Curso de Artes do Espetáculo da Escola Secundária Ginestal Machado, acrescenta.