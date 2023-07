“A Festa, o Saber e o Gesto” regista a história da Festa dos Tabuleiros

“A Festa, o Saber e o Gesto” é um livro sobre a Festa dos Tabuleiros, lançado a 6 de Julho na Casa dos Cubos, em Tomar. A obra, coordenada pelo Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, consiste em fotografias históricas da icónica festa, publicando imagens com mais de um século do arquivo fotográfico municipal e ainda fotografias contemporâneas dos bastidores da Festa dos Tabuleiros. Um contributo para conhecer o passado da festa e também a sua preparação, evidenciando a união e colaboração da comunidade.

O livro resultou de uma exposição no Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, teve coordenação científica de André Camponês, António Ventura e Patrícia Romão e trabalho fotográfico de Kenya Ribeiro, fotojornalista, que juntou imagens contemporâneas aos registos fotográficos que retratam a cidade e a comunidade do século XIX até aos anos 60. A fotojornalista realizou um trabalho de cinco meses a registar cerca de cinco mil fotografias da preparação para a Festa dos Tabuleiros, em 2019.

A maior festa da cidade, considerada Património Cultural Imaterial Nacional, só acontece devido à união e ao trabalho voluntário da comunidade tomarense e essa é a ideia que materializou o título da obra. O livro aborda as origens mais remotas da festa como o culto à deusa Ceres e o culto ao Espírito Santo, passa pela Festa dos Tabuleiros em 1844 e 1846 até ao fim da sua periodicidade anual e regista a revitalização da festa em 1950, através da uniformização dos trajes e tabuleiros, a introdução de novos elementos e as ruas ornamentadas actual. E chega aos dias de hoje, em que a festa é pela primeira vez saiu à rua com o estatuto de Património Cultural Imaterial nacional.