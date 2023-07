Festival do Maranho na Sertã até domingo

A 11.ª edição do Festival do Maranho decorre até domingo, 16 de Julho, na Sertã, distrito de Castelo Branco, tendo como mote a gastronomia local, num evento onde não falta animação. Na sexta-feira, 14 de Julho, às 12h00, o ‘showcooking’ do chef Rui Lopes abre o programa de actividades, seguindo-se pelas 19h00 a actuação do Grupo de Música Popular de Cernache do Bonjardim e, uma hora depois, o Grupo de Fado “Maio”. O palco principal recebe, às 21h30, a banda local Popxula e The Legendary Tigerman actua a partir das 23h00. Os DJ Gonçalo Guedes e I Love Reggaeton entram em ação às 00h00.

O sábado, terceiro dia do festival, arranca com animação de rua na vila da Sertã, a cargo dos Brass Fusion (10h30), seguindo-se um ‘showcooking’ com o chef José Júlio Vintém, pelas 12h00. Ao final da tarde, regista-se a actuação do Grupo Seca Adegas (20h00), que antecede os concertos de Marco Figueiredo & Os Revivalistas (21h30) e de Richie Campbell (23h00). No domingo, pela tarde há um festival de folclore com grupos do concelho, seguindo-se actuação da Escola de Acordeão da Sertã. O final do cartaz musical fica a cargo de Santana Tribute Band e da Filarmónica Aurora Pedroguense com Chuck Wansley. Durante os quatro dias do Festival de Gastronomia do Maranho, a área expositiva Pátio das Freguesias apresenta também uma programação própria, recriando-se tradições, usos e costumes das freguesias do concelho da Sertã. No recinto vão estar ainda restaurantes, tasquinhas, bares e inúmeros ‘stands’ de várias empresas locais.