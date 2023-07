Filarmónica Fraude e a Epopeia onde se cantava que “Só marinheiros e escravos se afundam com a nau”

A apresentação do álbum de música pop/rock, Epopeia, de 1969, no Convento de Cristo, em Tomar, numa versão do coro da Associação Canto Firme, não foi uma mera evocação nostálgica do grupo musical Filarmónica Fraude, formado por elementos de Tomar e Entroncamento.

O álbum, que tem como tema de fundo e fio condutor das canções, de António Pinho e Luís Linhares (Maestro António Sousa), os descobrimentos portugueses, foi, segundo julgo saber, apresentado integralmente ao vivo, pela primeira vez, nos concertos de 5 e 6 de Julho (assisti ao último).

Para além de elementos da Canto Firme, estiveram no palco, montado no chamado claustro da Micha, diversos músicos (penso que dois da Filarmónica Fraude) e solistas, dirigidos pelo Maestro António Sousa que, ao longo dos últimos 40 anos, foi director artístico do Canto-Firme e que integrou a Filarmónica usando o nome Luís Linhares.

O resultado foi muito interessante e, não sendo eu músico, mas apenas amante de música, acredito que teria público para outras apresentações noutros locais nomeadamente em Lisboa. Numa breve apresentação inicial, António Sousa/Luís Linhares realçou as letras das canções da autoria de António Avelar Pinho (em português e não inglês como era usual entre os grupos rock portugueses) e explicou a forma como - tratando-se de um trabalho conceptual - tentou ligá-las, naqueles concertos, para terem a forma de uma ópera rock (fórmula que esteve na moda nos anos 60/70). A iniciativa assinalou os 50 anos da Filarmónica Fraude (mais cedo não foi possível devido à Covid-19) e serviu para a Canto-Firme participar e marcar presença, como é seu hábito, na Festa dos Tabuleiros, de forma original.

Fernando de Carvalho