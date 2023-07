Turismo de Lisboa quer apostar em municípios menos procurados

partilhe no Facebook

A potenciação da actividade turística nos municípios da região de Lisboa com menos procura e o aumento da permanência dos turistas são os principais objectivos da nova direcção da Entidade Regional de Turismo da região, que tomou posse na quarta-feira, 12 de Julho. Os desafios foram enumerados à agência Lusa pela nova presidente da Comissão Executiva da Entidade Regional de Turismo de Lisboa, Carla Salsinha, actual responsável pela União de Associações do Comércio e Serviços da capital (UACS).

“Um dos grandes desafios desta comissão executiva é conseguir aumentar a permanência dos turistas, quando estão na região de Lisboa, mas também que a oferta turística seja alargada e mais potenciada para os municípios que não têm tanta oferta e tanta procura”, explicou. Nesse sentido, Carla Salsinha referiu que os municípios de Lisboa, Cascais, Oeiras e Mafra são aqueles com maior capacidade de atracção na região de Lisboa, mas que “é desejável” que outros concelhos beneficiem também da actividade turística, como Vila Franca de Xira.

“Que possamos ir a outros municípios, como Loures e Odivelas, que têm menor oferta turística e hoteleira, mas que têm outro tipo de produtos e outro tipo de oferta turística que nós temos de potenciar. Eu acho que esse é o grande desafio”, afirmou. Os novos órgãos sociais da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa tomam posse para um mandato de cinco anos (2023-2028).