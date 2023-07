Gruta Forte ainda não tem sala própria

Pedro Cera lamenta que em 20 anos o Gruta Forte ainda não tenha direito a uma sala própria para apresentar as peças de teatro ao público. O encenador do grupo do Forte da Casa é critico quanto à criação de um teatro municipal.

Os anos passam e O Gruta Forte – Grupo de Teatro Amador do Forte da Casa, continua sem espaço para poder ensaiar condignamente e ter um palco para poder apresentar as suas peças. Este ano o grupo completa duas décadas de vida e continua sem perceber como é que a vila do Forte da Casa é o único sítio do concelho de Vila Franca de Xira sem uma sala de espectáculos. O colectivo já visitou possíveis localizações com a Câmara de Vila Franca de Xira e Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. Mas o futuro equipamento até à data não passa de uma ambição.