Várzea Fresca tem uma Festa da Amizade 

A Várzea Fresca é uma pequena aldeia do concelho de Salvaterra de Magos com uma associação que está a fazer a diferença.

A Associação dos Amigos da Festa da Amizade da Várzea Fresca teve mais de 50 voluntários de todo o concelho a trabalhar na Festa da Amizade, o que veio dar alento a uma equipa cuja festa não se realizava desde 2016.

A AFA - Associação dos Amigos da Festa da Amizade - da Várzea Fresca é a responsável pela Festa da Amizade da pequena aldeia do concelho de Salvaterra de Magos, perto da Barragem de Magos. O MIRANTE foi ao encontro do grupo, composto por Corina Roque, Nuno Roque, Rui Tenrinho, Dália Castro, Albano Faria, Nuno Mendes e Lília Leal, para conhecer a sua actividade e como correu a última Festa da Amizade, que se realizou de 30 de Junho a 2 de Julho.

Corina Roque, a presidente, conta que foi o retomar de uma festa que não se realizava desde 2016: “Estávamos muito cansados e à espera que aparecesse uma direcção. Dizemos sempre que é o último ano, mas acabamos por ficar”. A presidente explica que a festa partiu de um compromisso com o município e junta de freguesia que, em conjunto, financiaram a requalificação da sede da associação, que ficou sem tecto depois de uma invasão de pombos tendo sido as obras inauguradas dois meses antes das Festa da Amizade.