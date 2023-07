Fausto Santos, músico na Força Aérea Portuguesa, é agora o novo maestro da banda filarmónica da SFUS. Estreia foi nas Festas do Porto Alto.

Banda da SFUS com novo maestro

A Banda da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS) tem um novo maestro. Fausto Santos fez a sua estreia no dia 15 de Julho, no desfile etnográfico das festas do Porto Alto, em honra de nossa senhora de Guadalupe.

Fausto Santos é músico na Força Aérea Portuguesa e compositor de música para sopros. Foi maestro na Orquestra Sinfónica de Jovens da Junta de Freguesia de Santo Isidoro, professor de música na Filarmónica União Moitense, professor na Sociedade 1º de Dezembro, da Encarnação e professor de música nas actividades de enriquecimento curricular em várias escolas.