“Livros que sonham” promove a ligação dos jovens à natureza em Mouriscas

A iniciativa “Livros que sonham” organizada pela Biblioteca Municipal António Botto, em parceria com a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes (EPDRA), decorreu a 6 e 7 de Julho na Herdade da Murteira. A principal missão é fomentar o contacto das crianças com a vida da quinta e a natureza que a rodeia através de actividades como contactar com os ovinos, caprinos e cavalos, alimentar os animais, atelier de culinária, ver as estrelas, ouvir os sons da quinta e visitar a adega e o lagar.

Desconectar as crianças das tecnologias e proporcionar-lhes experiências diferentes é outro dos objectivos, pois algumas das crianças nunca colocaram “as mãos na terra”. A iniciativa teve a presença de 24 participantes, entre os 6 e 12 anos, dos concelhos de Abrantes, Constância, Vila de Rei e Ponte de Sor e contou com a ajuda e acompanhamento da equipa dos serviços educativos da Biblioteca Municipal António Botto, alunos e professores da EPDRA.

“Livros que sonham” acontece há cerca de 10 anos nas férias de Natal, Páscoa e Verão com o objectivo de as crianças conhecerem a biblioteca e dormirem “com os livros”, tendo sido interrompida pela pandemia. Regressou pela primeira vez, após a interrupção, à Herdade da Murteira, em Mouriscas, para que as crianças conhecessem alguns espaços do concelho de Abrantes e tenham experiências diferentes enquanto fazem novas amizades. A adesão foi bastante boa, tendo sido necessário fechar as inscrições a mais participantes.

Sílvia Rodrigues, integrante da equipa dos serviços educativos do município de Abrantes e acompanhante das crianças na iniciativa, vive numa aldeia do concelho de Abrantes, Vale das Mós, tendo sempre vivido em contacto com a natureza. Considera essencial transmitir a importância da natureza e dos animais às crianças e, por isso, realiza viagens e passeios ao ar livre regularmente com a família.