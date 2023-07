Entroncamento recebe exposição de pintura em seixos

Inauguração da Exposição de Pintura em Seixos do Tejo e Além-Mar, de Andrea Lopes, decorreu a 15 de Julho, na Galeria Municipal do Entroncamento.

A Exposição de Pintura em Seixos do Tejo e Além-Mar, da autoria de Andrea Lopes, foi inaugurada a 15 de Julho, na Galeria Municipal do Entroncamento. A artista apresentou o seu trabalho de pintura em seixos que se transformam em peças únicas através da sua técnica e imaginação. A mostra está patente até 27 de Julho, de terça-feira a sexta-feira, das 14h00 às 18h00, e aos sábados entre as 10h00 e as 13h00 e das 14h00 às 18h00.