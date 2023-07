Laboratório Móvel de Inovação promove actividades em Benavente

O Laboratório Móvel de Inovação (Labmóvel) está prestes a chegar a Benavente, oferecendo uma série de oficinas criativas para crianças e jovens. O Labmóvel vai estar na Escola Secundária de Benavente, nos dias 8 e 9 de Agosto, e na EB 2,3 e Secundária João Fernandes Pratas, em Samora Correia, dias 10 e 11 de Agosto.

As actividades serão divididas por faixas etárias, com o período da manhã reservado para crianças dos 8 aos 11 anos, das 10h00 às 12h30, e o período da tarde voltado para jovens dos 12 aos 15 anos, das 14h00 às 16h30. Serão disponibilizadas dez vagas para participantes por grupo. As inscrições decorrem até 31 de Julho.

O Labmóvel é uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) em parceria com os municípios da região. O objectivo é proporcionar aos jovens a oportunidade de conhecer e desfrutar das actividades de inovação oferecidas pelo laboratório móvel. Durante o evento, as crianças e jovens poderão participar nas oficinas de inovação, que envolvem actividades práticas e lúdicas. As oficinas estimulam a criatividade, a capacidade de resolução de problemas e despertam o interesse pelos campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática.