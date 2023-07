CNEMA vai ter o maior centro de acolhimento do país na Jornada Mundial da Juventude

A Câmara de Santarém alugou as instalações do Centro Nacional de Exposições, onde se realiza a Feira Nacional de Agricultura, para acolher peregrinos da Jornada Mundial da Juventude. Estima-se que fiquem ali instalados mais de quatro mil jovens.

As instalações do CNEMA vão ser alugadas pela Câmara de Santarém para acolher peregrinos

O Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, vai acolher 4.180 peregrinos dos 12.300 aguardados na Diocese de Santarém, segundo dados da Comissão Coordenadora Diocesana (COD) de Santarém da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Em resposta à Lusa, a COD Santarém adiantou que os peregrinos que irão ficar alojados no CNEMA são de 52 grupos diferentes, provenientes de países como Espanha, França e Polónia, entre outros, sendo que, na capital do distrito, serão ainda acolhidos cerca de mais 200 jovens que ficarão em casas das 85 famílias que se inscreveram para acolhimento.

O CNEMA, o maior centro de acolhimento de participantes na JMJ no país, vai ser dotado de um “hospital de campanha”, com a permanência 24 horas/dia de uma equipa que integra médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, que responderá a situações de saúde que envolvam peregrinos ou voluntários na cidade de Santarém. Este espaço funcionará como uma “área de triagem”, que só encaminhará para o Hospital Distrital de Santarém “casos em que seja mesmo obrigatório”, para “evitar sobrecarregar os serviços do HDS”, acrescentou. “Esta estrutura estará articulada com o hospital, para os casos em que for necessário, e com algumas farmácias locais”, afirma a COD Santarém.

Além da equipa médica, o espaço conta com a presença de uma equipa de vigilantes 24 horas/dia, coordenada pela equipa de vigilantes do CNEMA, e onde participarão os voluntários JMJ, de forma a garantir a segurança dos peregrinos. No total, estarão envolvidos cerca de 100 voluntários, “distribuídos por três grandes áreas: peregrinos e voluntários, logística e refeições, saúde e segurança”.



Município investe 80 mil euros e aposta na promoção turística

Os peregrinos, que começarão a chegar no dia 31 de Julho, ficarão alojados nas duas naves e nos claustros centrais do CNEMA, sendo as estruturas sanitárias existentes reforçadas com a colocação no exterior de mais casas de banho, banheiros e chuveiros, disse à Lusa o vice-presidente da Câmara de Santarém. João Leite (PSD) afirmou que o município está a investir cerca de 80 mil euros, verba que inclui o aluguer do espaço, a dotação com as estruturas necessárias ao acolhimento, o contrato com a Rodoviária do Tejo para assegurar o transporte entre o CNEMA e o planalto da cidade e a aquisição de copos descartáveis e de folhetos de promoção turística.

Segundo o vereador que detém o pelouro dos grandes eventos e do turismo, foi feita uma parceria para a existência de equipamentos de ‘street food’ na cidade, no caso de os restaurantes não conseguirem responder à procura, sendo que serão, também, instalados postos de abastecimento de água. “Queremos que os jovens que vão estar em Santarém vivam também a cidade e o seu centro histórico”, disse, salientando que o município aproveitará para “promover o território, para que um dia voltem com as suas famílias”.

João Leite afirmou que o município sugeriu a criação de um grande centro de acolhimento no CNEMA, pela dificuldade que a dispersão dos jovens pelas freguesias do concelho iria colocar em termos de transportes e por proporcionar maior “conforto e segurança” aos participantes, que poderão beneficiar do vasto espaço exterior existente no local. A cidade acolherá, em espaços como igrejas, jardins e outros espaços públicos, as “catequeses Rise Up”, estando as equipas paroquiais a preparar actividades de recepção aos peregrinos.

Além de Santarém, a Diocese irá instalar peregrinos em vários espaços alocados no distrito, salientando a COD que tem dado prioridade ao acolhimento em famílias, por considerar que “é uma experiência mais enriquecedora”. No total da Diocese, estão inscritas 775 famílias, o que significa uma capacidade para acolher 2.690 peregrinos, adiantou.

Ao todo, a Diocese de Santarém tem cerca de 2.000 pessoas e várias instituições e entidades locais envolvidas nos preparativos da Jornada Mundial da Juventude, que decorre de 1 a 6 de Agosto em Lisboa. Segundo a COD Santarém, alguns jovens apenas chegarão a Santarém no dia 4 de Agosto, porque só têm pacote de fim de semana.