Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo lança novo site de Turismo

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) apresentou o novo ‘site’ de Turismo “Tanto para descobrir!”, convidando a conhecer a região durante o Verão. Em turismo.mediotejo.pt/ o visitante “pode ficar a conhecer um pouco de tudo, de modo a planear uma viagem em pleno até à região", encontrando informação sobre património, cultura, natureza e lazer, afirma a CIMT em comunicado.

Entre os exemplos apontados, que se podem encontrar no ‘site’, encontram-se o Castelo Templário e o Convento de Cristo, em Tomar, Património Mundial da UNESCO, o Castelo de Almourol, situado numa pequena ilha do Tejo (Vila Nova da Barquinha), a Torre Templária, na península de Dornes (Ferreira do Zêzere), o Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, e o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, em Abrantes, ou o Santuário de Fátima (Ourém), entre outros.

Actividades náuticas como 'wakeboard', passeios de barco ou pesca, na Albufeira de Castelo do Bode, rotas e percursos pedestres, as áreas protegidas da Reserva Natural do Paul do Boquilobo e do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros são outras ofertas disponíveis, sendo, ainda, divulgados alojamentos, restaurantes e festividades, adianta a CIMT.