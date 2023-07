Convento de Cristo acolhe conferência “Instalação do Templo em Portugal”

O Convento de Cristo, em Tomar, recebe, sábado, pelas 18h30, a conferência “Instalação do Templo em Portugal: processo duplamente fundacional”, no âmbito da exposição/instalação “Telesma e os Cavaleiros do Mar”, que se encontra patente no monumento. A conferência será proferida pelo artista plástico Luís Vieira-Baptista e pelo escritor António Balcão Vicente, de acordo com uma nota da direção do Convento de Cristo.

Com entrada livre, a conferência vai decorrer na Sala Multiusos, sendo a entrada feita pela fachada norte do Convento de Cristo, Claustro da Micha, acrescenta.