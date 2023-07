“Didascálias — Ou como se constrói uma casa” pode ser visto na noite desta sexta-feira no Centro Cultural do Cartaxo

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Ensaio aberto de espectáculo de dança no Cartaxo

O Centro Cultural do Cartaxo recebe na noite desta sexta-feira, 21 de Julho, um ensaio aberto do projecto “Didascálias — Ou como se constrói uma casa (título provisório)”, seleccionado pela associação Materiais Diversos para o apoio à criação Fios do Meio.

O projecto “é um espectáculo de dança em desenvolvimento, que investiga sobre o significado de ‘casa’ e de ‘lar’", trabalho realizado durante a residência artística que decorreu de 1 a 10 de Julho no Cine-teatro São Pedro, em Alcanena, e a que está em curso, desde o passado dia 11 e até sábado, no Cartaxo.

A equipa, que integra Leonor Mendes e os artistas brasileiros Giovanna Monteiro, Vicente Ramos e Isis Andretta, “foi ao encontro de diferentes pessoas das duas localidades para conversas à volta das suas vivências e memórias de ‘casa’”, refere uma nota da Materiais Diversos.