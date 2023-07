Filarmónica Sardoalense leva música filarmónica às aldeias

A Filarmónica União Sardoalense (FUS) promove, este fim-de-semana, o "II Aldeias Com Música", evento cofinanciado pela Direção-Geral das Artes com envolvimento de entidades locais. Sábado, a música filarmónica chega a São Simão, às 17h00, e Cabeça das Mós, às 21h00, sendo objectivo da FUS “levar a música filarmónica até aos locais mais desprovidos de actividade cultural” e contribuir para a formação e desenvolvimento de públicos.

O projecto "Aldeias Com música" tem, também, “uma forte componente educacional e social”, ao incluir, igualmente, uma exposição de instrumentos, com breve sessão informativa e participativa com o público, uma atuação dos alunos da Escola de Música da FUS, com temas de música portuguesa, e um concerto da banda FUS, afirma a coletividade em comunicado.