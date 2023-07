Quatro freguesias da região distinguidas por boas práticas ambientais

A freguesia da Carregueira (Chamusca), freguesia de Ferreira do Zêzere (Ferreira do Zêzere), freguesia de Nossa Senhora da Piedade Rio de Couros e a freguesia de Casal dos Bernardos (Ourém) foram as únicas do distrito de Santarém reconhecidas com o Galardão Eco-freguesias XXI.

A Freguesia de Samora Correia (Benavente), freguesia da Chamusca e Pinheiro Grande (Chamusca) e freguesia Nossa Senhora das Misericórdias (Ourém), candidataram-se à iniciativa mas não reuniram os requisitos necessários para obter a distinção.

A cerimónia de entrega dos galardões decorreu dia 13 de Julho, em Miranda do Corvo. A iniciativa visa distinguir as freguesias com melhores práticas de sustentabilidade ambiental, socioeconómica e cultural, simbolizado pela bandeira verde.

A Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) reconheceu as freguesias na cerimónia do Galardão Eco-Freguesias XXI 2023, decorreu dia 13 de Julho na Casa das Artes, em Miranda do Corvo.

Nesta 4ª edição participaram 221 freguesias (mais 63% face a 2021). Destas, 178 freguesias (mais 61% face a 2021), formalizaram a candidatura.

12 freguesias foram reconhecidas com grau ouro (com índice Eco-Freguesias XXI superior a 90%) e 57 com grau prata (com índice Eco-Freguesias XXI entre 70 e 90%).