Coruche revela cartaz das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo

De 6 a 19 de Agosto a vila de Coruche transforma-se em cenário de festa, cultura e devoção. As Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo estão de volta e prometem concertos musicais, espectáculos taurinos, concurso de pesca desportiva, cortejo etnográfico e muito mais.

As Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo estão de regresso a Coruche de 6 a 19 de Agosto. Artistas como Nuno Ribeiro, Marisa Liz, José Cid, Os Quatro e Meia e Anjos vão animar o Palco Sorraia. Além disso, haverá dança, fanfarras e muitos outros concertos no Palco Praça, no Parque do Sorraia.

A tradição religiosa e profana dá o tom das festividades, com as tradicionais novenas em honra de Nossa Senhora do Castelo de 6 a 14 de Agosto. No dia 15 de Agosto, a procissão em honra da padroeira de Coruche promete momentos de devoção únicos.

O cartaz da festa conta com concursos de pesca desportiva, animação na Tertúlia dos Forcados e espectáculos taurinos, incluindo largadas de bezerras e toiros, tourada à corda com pastores e capinhas da Ilha Terceira, e uma grande corrida de toiros.

As Festas também contam com o habitual fogo de artifício sobre o Sorraia, momentos de folclore no Festival Internacional de Folclore António Neves e no Cortejo Histórico e Etnográfico. O evento termina com um espectáculo pirotécnico de encerramento.

As Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo são organizadas de forma tripartida pela Câmara Municipal de Coruche, Comissão de Festas de Coruche e pela Irmandade de Nossa Senhora do Castelo.