As bandas filarmónicas mais pequenas têm tendência para acabar

A Associação Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro, de Montalvo, é como uma família e a presidente da direcção, e música, Joana Bispo, 40 anos, bem pode dizê-lo com toda a propriedade. A dirigente é o elo do meio que une três gerações da família à colectividade, já que a mãe também foi presidente da direcção e a filha, de 13 anos, integra a banda como música. “A associação para mim é como se fosse um filho, uma segunda casa, que tenho de tomar conta todos os dias”, confessa.

E tal como as famílias precisam de se renovar para não se extinguirem, a associação do concelho de Constância também necessita de sangue novo para prosseguir a sua missão. Só que não é fácil encontrar voluntários que queiram pertencer aos órgãos sociais, principalmente à direcção, nem músicos para integrar a banda. A colectividade de Montalvo tem cerca de 200 sócios, mas a maioria não tem um papel activo devido à idade ou por não querer assumir responsabilidades.

“A tendência das bandas filarmónicas mais pequenas é acabar porque os jovens não se identificam”, sublinha Joana Bispo para evidenciar a dificuldade em atrair jovens que têm hoje muitas outras solicitações. A banda está a entrar num momento de crise devido à falta de elementos, pois alguns estão na universidade e os mais novos ainda estão em formação na escola de música, sendo uma fase que exige maior organização e gestão na aceitação de serviços, sublinha a presidente.

Joana Bispo considera importante manter a tradição das bandas filarmónicas, admitindo que é mais fácil atrair os pais dos jovens a inscreverem os filhos na escola da música do que em arranjar elementos para a banda. Mas não esconde o desejo de formar uma orquestra com os pais, que já pertenceram à banda, e os filhos.

A Associação Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro foi fundada a 24 de Janeiro de 1986 por um grupo de amigos. A missão passa por promover a música na comunidade, fomentar o ensino musical e formar futuros executantes, tendo actualmente uma banda, escola de música e coro. Como fontes de receita conta com as quotas mensais dos sócios (de um euro), com o apoio do programa municipal, da comunidade e de candidaturas ao Ministério da Cultura. Joana Bispo admite que este ano tem sido muito desafiante e exaustivo para a direcção, maestro e músicos, exigindo um grande esforço que, muitas vezes, não é reconhecido.

A banda filarmónica é composta por 25 elementos, actualmente, entre os 12 e cerca de 40 anos, sendo que alguns são estudantes universitários e não conseguem estar presentes regularmente. Os ensaios realizam-se semanalmente, na sede em Montalvo, durante duas horas. O primeiro elemento da banda a sair e ingressar no ensino profissional de música foi uma clarinetista que já participa em eventos a nível nacional e internacional, constituindo um orgulho para a associação que a formou.

A escola de música ensina pessoas de todas as idades, sendo, maioritariamente, crianças dos seis aos 12 anos. Ao longo do ano, a associação organiza actividades no concelho de Constância, como a comemoração de dias festivos, o aniversário da associação, concertos, a Oficina da Música, o desfile de Pais Natal, apresentações dos alunos da escola de música e participa também em saídas, festas de Verão e romarias, na iniciativa Praça com Vida, na Feira do Livro, entre outros. O maestro, Miguel Alves, prepara o repertório tendo em consideração o público que assiste, o contexto e a actualidade. O objectivo passa por manter a associação activa e organizar projectos novos e diferentes, como a ideia de um musical.