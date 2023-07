Exposição fotográfica de Joana Lino na Biblioteca da Chamusca

"Paisagem Ribatejana" é o nome da exposição fotográfica de Joana Lino que vai estar patente na Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva, na Chamusca, até 4 de Agosto. A exposição foi na quarta-feira, 12 de Julho. Joana Lino é natural da Chamusca, frequenta o curso Profissional de Técnico Multimédia do Agrupamento de Escolas da Chamusca e a fotografia é a sua maior paixão. A autora procurou captar a essência da beleza ribatejana no seu estado mais puro. Cada imagem conta uma história única e é um convite ao público para mergulhar na riqueza da cultura ribatejana, repleta de história e tradição, onde o passado e o presente se reencontram, lê-se em nota de imprensa do município.

O trabalho vem na sequência do projecto apresentado por Joana Lino no âmbito da quinta edição do Concurso Municipal da Academia Faz Acontecer da Chamusca, um projecto de ensino “não formal”, no qual os jovens do ensino secundário e do ensino profissional da Chamusca têm a oportunidade de desenvolver as suas competências pessoais e profissionais, ao mesmo tempo que adquirem conhecimentos.

"Paisagem Ribatejana" pode ser vista durante o horário de funcionamento da biblioteca municipal (de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18 horas, e ao sábado das 10h às 13h e das 14h às 16h). As entradas são gratuitas.