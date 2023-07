Inscrições abertas para interessados em participar no evento gastronómico “A GULA”

Estão abertas as inscrições para os restaurantes do concelho de Azambuja interessados em participar no evento gastronómico “A GULA - à mesa dos restaurantes do concelho”, promovido pelo município e que vai decorrer entre 1 e 31 de Outubro. As inscrições podem ser feiras até 11 de Agosto.

Com esta iniciativa pretende-se apoiar os estabelecimentos aderentes na valorização da gastronomia do concelho e dinamização da economia local, refere a Câmara de Azambuja em comunicado, acrescentando que prossegue a aposta na afirmação da marca “Azambuja Terras do Torricado”.

A inscrição pode ser feita através de preenchimento do formulário online, ou da ficha de inscrição, que pode ser enviada para o endereço de email agula@cm-azambuja.pt, ou entregue no Posto de Turismo de Azambuja.