Arena de Almeirim vai receber festa dos anos 80

A MovAlmeirim – Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim está a organizar mais uma festa de viagem aos anos 80 na Arena D´Almeirim. O evento está marcado para 12 de Agosto, com abertura de portas às 23h30, e estão confirmados os DJ Jorge Branco, Max (Paulo Marques) e o vdj João Ildefonso. Os Human'Art Artes de Rua vão animar a noite com um espectáculo de fogo. De 1 a 11 de Agosto os bilhetes têm o custo de 15 euros e no dia do evento de 17,50 euros.