Grémio Dramático Povoense estreia a peça teatral “Alguém terá de morrer” no Espaço Cultural Fernando Augusto

Uma intrigante história que envolve uma família rica portuguesa ganha vida no palco com encenação de Patrícia Soso em "Alguém terá de morrer". A peça escrita por Luiz Francisco Rebello promete trazer mistério e reflexão ao público.

A trama desenrola-se em torno de uma família envolta nas suas rotinas burguesas e problemas diários, quando surge a presença de um misterioso visitante. Com o desenrolar da história as personagens serão confrontadas com a inevitabilidade deste encontro num ambiente sufocante, onde os laços familiares se desintegram, levando a tentativas de escapar do inevitável.

O espectáculo vai estar em cartaz no Espaço Cultural Fernando Augusto, na Póvoa de Santa Iria, com apresentações marcadas para dia 28 de Julho, às 21h00, dia 29 de Julho, às 19h00 e dia 30 de Julho, às 16h00

Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência através do Grémio Dramático Povoense.