A aquisição de um imóvel para instalar o Museu do Pião e Galeria da Expansão Portuguesa, em Pernes, vai contar com financiamento do município de Santarém no valor de 44 mil euros. A atribuição do subsídio à Junta de Freguesia de Pernes foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. O edifício está localizado na Rua Padre Adriano da Silva,

A Câmara de Santarém refere que este apoio evidencia a aposta do município na promoção dos interesses da população, reconhecendo a importância histórica, tradicional e cultural do Museu do Pião e Galeria de Expansão Portuguesa para a freguesia de Pernes, bem como o seu interesse académico e turístico.