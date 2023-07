Marcha de Almeirim organiza arraial de duas noites

A Marcha de Almeirim está a organizar um arraial popular que promete duas noites de muita animação e boa disposição no Largo da Fonte dos Namorados, em Almeirim. A animação começa a partir das 21h00 na sexta-feira e no sábado, 28 e 29 de Julho. Na sexta-feira actua a Marcha de Almeirim, Sopa da Treta e Rafael Vargas, por esta ordem. No sábado há variedades com Diogo Pombas e Catarina Cardeta, e de seguida o DJ Nuno Tapadeiro.