Cinema da Praça apresenta “A Pequena Sereia” no Cartaxo

O filme A Pequena Sereia vai ser projectado, ao ar livre, na quinta-feira, 27 de Julho, a partir das 21h30, na Praça 15 de Dezembro, no Cartaxo. A apresentação está inserida na iniciativa Cinema na Praça do Continente Modelo.

No âmbito da mesma, que decorre até 17 de Setembro em todo o país, os clientes são convidados a escolher o filme que querem ver entre os seis mais vistos dos últimos anos e a votarem em cinemanapraca.continente.pt.

As sessões são gratuitas e cada uma tem, em média, 400 lugares disponíveis. O Continente Modelo oferece águas, sumos, pipocas doces e salgadas aos participantes. O objectivo da marca é estar mais próxima das comunidades onde estão inseridas as suas lojas.