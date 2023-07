Projecto “Rotas dos 5 Rios” valoriza recursos naturais da região

No âmbito do projecto “Turismo de Observação de Aves no Paul do Boquilobo e Rotas dos 5 Rios para e-Bikes”, uma iniciativa promovida pela Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte (ADIRN), foi realizado um evento de apresentação da aplicação (APP) e do projecto “Rotas dos 5 Rios”, na Praia Fluvial do Agroal, em Ourém. O evento contou com a presença do vereador Rui Vital, que destacou a importância da iniciativa para o turismo sustentável e a valorização das riquezas naturais da região. O projecto inovador é mais um produto turístico lançado pela ADIRN em parceria com seis concelhos vizinhos: Tomar, Torres Novas, Alcanena, Ferreira do Zêzere, Vila Nova da Barquinha e Ourém. A colaboração entre os seis municípios tem como objectivo potencializar as belezas naturais da região e proporcionar aos visitantes uma experiência agradável de turismo ecológico, combinando os passeios de bicicleta eléctrica com a observação de aves e a exploração dos rios Almonda, Alviela, Nabão, Nascentes, Tejo e Zêzere, além do Paul do Boquilobo, uma reserva natural protegida que abriga uma vasta diversidade de espécies de aves.