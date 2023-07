Associações trabalham para tornar festas de Fazendas de Almeirim mais ambiciosas

As Festas em honra de São José, em Fazendas de Almeirim, são organizadas por sete associações que integram a COFFAL - Associação Recreativo e Cultural Fazendense. A comissão foi formalizada em 2020 e tem lutado para fazer do certame um marco no calendário anual de iniciativas no concelho de Almeirim, sempre apoiada pela junta de freguesia, município e contribuição de uma boa parte do tecido empresarial da freguesia. Esta edição foi mais arrojada para atrair os jovens e, a médio prazo, é provável que haja uma alteração na localização do recinto que vai permitir melhorar as condições em que se realiza o evento.

O MIRANTE foi à festa conversar com o presidente da COFFAL, Joaquim Pereira, e com o presidente da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, João Apolinário. Joaquim Pereira é membro da Paróquia de São José e relembra os tempos em que as barracas eram feitas de varas e ramos de eucalipto e as bebidas refrescadas com gelo em selhas. Vinham artistas de renome à terra. Este ano a grande aposta foi o grupo “Sons do Minho”, que atraiu centenas de pessoas ao pátio do Centro Cultural das Fazendas de Almeirim, um espaço que se torna difícil de rentabilizar na ausência de diversões. “Quando agarrámos na organização pensámos em fazer o nosso melhor e voltar com as festas em força. Quisemos diversificar com o “Tributo a Bob Marley” e trazer os “Sons do Minho”, uma aposta alta para as nossas possibilidades”, afirma o presidente, mostrando-se grato pelo trabalho dos funcionários da autarquia em compor o espaço. Da COFFAL fazem parte a Paróquia de São José, o Grupo Motard “Os aceleras da Charneca”, a Associação Desportiva Fazendense, o rancho folclórico de Fazendas de Almeirim, o clube de pesca e o Agrupamento de Escuteiros 1186. Neste momento, a associação funciona numa sede provisória, na sala de reuniões da junta de freguesia.

Festas vão transitar para novo local

As festas vão passar a realizar-se num novo recinto, no futuro Parque Urbano de Fazendas de Almeirim, segundo explicou ao nosso jornal o presidente da junta. João Apolinário não tem dúvidas de que o certame é um ponto de encontro para os familiares e amigos que estão meses sem se verem durante o ano e que utilizam as festas para pôr a conversa em dia. O evento, que este ano foi antecipado devido às Jornadas Mundiais da Juventude, pretende cada vez mais abranger a população mais jovem, embora ainda sejam os mais antigos que ajudam a que as coisas andem para a frente. “Temos de incutir nos jovens o gosto e o orgulho na festa da sua terra”, vinca o autarca, sublinhando que sem sangue novo o futuro das tradições está em risco. “O novo local da festa vai permitir melhores equipamentos e mais diversão. Estamos a trabalhar afincadamente para fazer tudo de forma a unir as gerações e garantir o futuro da nossa terra”, afirma, acrescentando que a mudança do recinto das festas deverá ser efectivada ainda durante o mandato autárquico actual.