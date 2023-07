Ruínas romanas de Villa Cardílio reabertas ao público

As ruínas romanas de Villa Cardílio, em Torres Novas, foram reabertas esta semana, terminados os trabalhos de requalificação do edifício de acolhimento, de enquadramento paisagístico e delineamento de percurso de visita, com sinalética explicativa. Em comunicado, o município lembra que as ruínas romanas de Villa Cardílio, situadas a cerca de três quilómetros de Torres Novas, foram postas a descoberto em 1962.

As escavações chefiadas por Afonso do Paço “permitiram descobrir um conjunto de alicerces, bases de colunas e pavimentos ornamentados com diversos padrões de ‘tesselas’ pertencentes a uma antiga quinta romana composta por três elementos principais: entrada, peristilo e ninfeu”, afirma o município.