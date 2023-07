“Do Carso ao Paúl” para conhecer património natural da região

Iniciativa decorreu no âmbito do projecto “Ciência Viva no Verão”, desenvolvido pelo município de Torres Novas e pelo Centro de Ciência Viva do Alviela. Os objectivos foram dar a conhecer a biodiversidade e geodiversidade do rio Almonda e da Reserva Natural do Boquilobo.

Mais de três dezenas de pessoas participaram na caminhada “Do Carso ao Paúl”, um percurso de 5 quilómetros, realizado a pé e de autocarro, que teve como objectivo dar a conhecer aos participantes a história do rio Almonda, a geodiversidade e biodiversidade da região e o seu património histórico e cultural. A iniciativa, que se realiza pelo terceiro ano consecutivo, foi desenvolvida pelo município de Torres Novas em parceria com o Centro de Ciência Viva do Alviela. A actividade iniciou-se junto à nascente com uma caminhada pela ponte entre ribeiras, Ribeira Branca e Ribeira Ruiva, para dar a conhecer a biodiversidade do rio. Seguiu-se uma visita às grutas de Lapas, onde foi possível conhecer um pouco da história do local. Já na cidade, no Almonda Parque, os participantes visitaram a Central Hidroelétrica do Caldeirão, bem como antigos moinhos e lagares. Após o almoço, em direcção aos Mesiões, nas planícies de inundação do rio, os participantes observaram todo o ecossistema ribeirinho, vegetação ripícola e fauna associada. A viagem terminou na Reserva Natural do Paul do Boquilobo.

Adriana Baptista e Patrícia Silva, técnicas da Câmara Municipal de Torres Novas e responsáveis pela acção, foram as guias da caminhada. Defendem que este tipo de iniciativas é importante para dar a conhecer o património natural do concelho e incentivar a comunidade à sua protecção. “Só podemos preservar aquilo que conhecemos”, afirmam a O MIRANTE. As responsáveis sublinham que é fundamental envolver a comunidade na preservação do património natural. Adriana Baptista é geóloga e Patrícia Silva é bióloga; falaram com o nosso jornal sobre a diversidade do concelho, destacando as rochas sedimentares, árvores ripícolas e animais, como o peixe esgana-gata, que se encontra em risco de extinção. Ambas concordam que, apesar de tudo, tem havido mais consciencialização e preocupação das pessoas em conhecer a natureza e preservar o seu património.

Reserva do Boquilobo tem muitas visitas

A caminhada contou com participantes de vários pontos do país, como Seixal, Aveiro e de vários concelhos da região ribatejana, tendo estado presente também Joaquim Cabral, Vereador da Educação e Património Cultural do município de Torres Novas. O MIRANTE falou com o autarca que demonstrou muita satisfação por ver iniciativas deste tipo, defendendo que faz todo o sentido para o desenvolvimento do concelho em termos culturais. Ligado à área da educação, diz que o município está empenhado em “formar cidadãos amigos do ambiente e que se alegra em ver as comunidades locais cada vez mais comprometidas com a preservação dos recursos naturais da região”. Questionado sobre a divulgação da Reserva Natural do Paúl do Boquilobo, Joaquim Cabral entende que poderia ser mais divulgada, no entanto, explica que é preciso ter em conta as regras impostas para as visitas pedestres e que não se pode colocar em risco, com excesso de visitantes, a reserva natural que, ainda assim, recebe todos os dias bastantes visitas, vinca.