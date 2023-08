Concerto de Sílvio Rosado no Jardim da Biblioteca de Santarém

O Jardim da Biblioteca Municipal de Santarém recebe na quinta-feira, 3 de Agosto, às 21h30, um concerto com o músico Sílvio Rosado, que apresenta o seu álbum ‘Tomo 1’ que vai do fulk psicadélico à improvisação vocal do cancioneiro trovador. Algumas das músicas que apresenta ao vivo foram criadas com base na cultura das lezírias, fruto de uma residência artística curada por Tiago Pereira e A Música Portuguesa A Gostar Dela Própria.