Festival de Estátuas Vivas anima centro histórico de Santarém

O centro histórico de Santarém recebe a quarta edição do Festival de Estátuas Vivas, de 11 a 13 de Agosto. Inspirados no tema “Arte, História e Cultura”, 16 artistas locais e quatro artistas profissionais vão representar quadros como “A Pintora”, “O Fotógrafo”, “A Partida” e “O Toureiro”. A organização é do Município de Santarém em parceria com os Quideia, integrando a programação do Verão In. Str

Este ano, além das estátuas vivas com personagens da História, da arte e da cultura local, nacional e mundial, vão estar expostos 7 "Campeões" das edições anteriores (2018, 2019 e 2022), numa espécie de “Hall of Fame", informa a organização.O festival tem início na noite de sexta-feira, 11 de Agosto, às 21h30 prolongando-se até às 23h30. Também no sábado, o evento terá lugar das 21h30 às 23h30. No domingo, as performances decorrem entre as 17h30 e as 19h30. No último dia, a Fanfarra Bizarra vai brindar o público com muita música e animação.