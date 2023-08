Cinquentões de Vila Chã de Ourique organizam festas da terra

O MIRANTE foi conhecer alguns cinquentões de 2023, que deram o seu melhor para que as festas fossem mais uma vez um sucesso.

“Os Cinquentões” de Vila Chã de Ourique têm a responsabilidade de organizar anualmente a Festa em Honra do Senhor Jesus dos Aflitos. Todos os anos a freguesia do concelho do Cartaxo mobiliza os homens e as mulheres da terra que completam meio século de vida para dar continuidade à festa. O arraial traz a Portugal os emigrantes de Vila Chã de Ourique e é um importante ponto de encontro e de convívio. Este ano a festa decorreu de 28 a 31 de Julho e juntou 35 cinquentões. A repórter de O MIRANTE conversou com quatro deles para perceber como é chegar à ternura dos 50 e constatou que a idade ainda não pesa e que estão aí para as curvas.

Pedro Ferreira, juiz dos Cinquentões 2023, afirma que os cinquentões de hoje trabalham como se tivessem 20 anos na necessidade de garantir o seu lugar no mercado de trabalho e isso é meio caminho andado para a garra demonstrada na organização da festa: “Nós somos cinquentões diferentes dos nossos pais, há que saber envelhecer e quando assim é torna-se das coisas mais bonitas”. O cinquentão aproveita a vida a passar tempo de qualidade com a família, a comer e beber com os amigos e assegura que a morte não o assusta porque não pensa nela. Desde os oito anos que conhece a festa e admite que o conceito continua o mesmo, apesar de ter havido melhoramentos nas infraestruturas e equipamentos, muito graças ao trabalho das comissões. Por ter nascido no mesmo ano da esposa, participaram em família e puderam contar com a ajuda da filha de 18 anos. “Temos um grande sentido de propriedade e gostamos de deixar legado”, defende.

A cinquentona Ana Quarenta partilha da mesma opinião pois participou na festa com o irmão e achava os cinquentões diferentes. Para si a idade não tem de ser um posto, mas é inegável que lhe trouxe maturidade e também algumas limitações: “Ter 50 anos é olhar para nós bem-dispostos, mas cheios de dores nas costas e nos pés. Às vezes pensamos por que é que a festa não é feita quando temos 40 anos, mas se calhar não temos a maturidade suficiente”. A bancária de profissão procura acompanhar as tendências e sai para casa de casais amigos. Ao contrário de Pedro Ferreira, a morte assusta-a, uma vez que perdeu o pai e a mãe no espaço de quatro anos. O pai faleceu-lhe há um mês e ponderou não participar na festa; valeu-lhe o incentivo dos colegas e o pensamento de o deixar orgulhoso.

Ofélia Leitão integra um dos casais amigos de Ana Quarenta e tem uma opinião muito vincada sobre a festa. “O evento é uma oportunidade de encontrar antigos colegas de turma. Passar tantas horas com as mesmas pessoas é um desafio, mas revelam-se surpresas agradáveis”, refere. Embora veja o corpo a mudar, a mente permanece jovem: “A idade é um posto no sentido de passar sabedoria e a morte só me assusta quando penso em não estar cá para guiar e amparar os meus filhos”. A cinquentona é operária fabril no Cartaxo, freguesia vizinha.

“Faço tudo como se tivesse 20 anos”

Humberto Costa é emigrante em França, na cidade de Dijon, e sempre que pode acompanha os cinquentões. O MIRANTE encontrou-o na festa entre tarefas e foi difícil acreditar que bateu o marco dos 50 anos. Participou em campeonatos internacionais de musculação, faz atletismo e integra algumas das actividades do Trilho dos Cágados de Vila Chã de Ourique, além de ter muita atenção à alimentação: “As pessoas agora são mais dinâmicas, antes era casa-trabalho/trabalho-casa. Faço tudo como se tivesse 20 anos, a cabeça é que manda”. O emigrante passou a dar mais valor à natureza e tenta transmitir a preocupação ambiental aos filhos. Desde muito jovem que vai à festa e garante que a sensação e experiência são iguais. Apesar de ter viajado pelo mundo, volta sempre a Vila Chã de Ourique. “O espírito em França não é de festas, as pessoas são mais fechadas e não têm brincadeiras como os portugueses”, conclui.