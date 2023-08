‘Dançar com… Liberdade’ em Alcanede e Casével

Alcanede é a primeira vila do concelho de Santarém a receber o espectáculo de dança contemporânea ‘Dançar com… Liberdade’, agendado para dia 12 de Agosto, às 21h30, no Parque Desportivo. A iniciativa, no âmbito da programação Verão in.Santarém 2023, está integrada no projecto ‘Vilas e Itiner’Arte’ e conta com a participação da comunidade local de diferentes faixas etárias. É desenvolvido por Encarnação Noronha, Mafalda Murta e Vítor Murta da Academia de Dança e Expressão Corporal do Círculo Cultural Scalabitano.

‘Dançar com… Liberdade’ é apresentado depois na freguesia de Casével e Vaqueiros, no dia 26 de Agosto, às 21h30, no recinto das Festas de Casével, no âmbito da residência com a comunidade local que terá lugar de 22 a 26 de Agosto, no Salão de Festas de Casével.