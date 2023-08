Festival de Setembro na Vila Medieval de Ourém

Entre 8 e 10 de Setembro, a Vila Medieval de Ourém volta a ser palco do Festival de Setembro, um certame multidisciplinar e multicultural que, em 2023, vai ter como tema “Nós, Migrantes”. Durante três dias, a vila medieval vai acolher iniciativas de cultura, conhecimento e diálogo em torno da diversidade cultural, inspiradas nas trajectórias da emigração oureense para França, Reino Unido, Brasil, Angola, Moçambique, a par de todos os outros destinos do mundo.

Concluída a reabilitação do Castelo e Paço dos Condes de Ourém, o festival regressa com uma vasta e diversificada programação, sempre subordinada ao tema desta edição. O programa incluiu seminários, conferências, exposições, concertos, teatro, visitas ao património cultural, literatura, cinema, instalações artísticas, artesanato e gastronomia inspirada em países de destino da emigração oureense. Destaque para os concertos de Aline Frazão (Angola), Selma Uamusse (Moçambique) e Luca Argel (Brasil), os espectáculos teatrais “O descanso na tua voz” (Cão Danado), Trans(H)umância (Kopinxas) e “A Viagem” (Mãozorra), ou os espectáculos e workshops de dança protagonizados pelas associações locais Arabesque e AMBO. A gastronomia e o artesanato vão ser uma constante nos edifícios e ruas do centro histórico, assim como as instalações artísticas e exposições, com destaque para a exposição de fotografia “Por uma vida melhor”, de Gérald Bloncourt.

A organização do Festival de Setembro é da responsabilidade do município de Ourém, com várias parcerias institucionais, académicas e culturais de âmbito nacional e local. A autarquia vai assegurar um serviço de transfer gratuito para a vila medieval, num evento que se pretende inclusivo e abrangente, capaz de envolver todos os participantes, visitantes e a comunidade, estando a decorrer uma open call para voluntários que pretendam participar no projecto, nomeadamente nas áreas de mediação, produção ou área técnica. O acesso às iniciativas é gratuito.