Teatro Municipal de Ourém continua em actividade no mês de Agosto e a preparar um conjunto de espectáculos diversificados.

Teatro de Ourém com programação diversificada em Agosto

Durante o mês de Agosto continua disponível na Torre de D. Mécia – Castelo de Ourém o audiodrama “A partida de Mécia”, uma experiência sonora imersiva pela vida de Mécia. Esta é uma das iniciativas organizadas pelo Teatro Municipal de Ourém, de acesso gratuito, e que foi idealizada por Tiago Correia, com interpretação de Maria João Luís.

A 16, 17 e 18 de Agosto, a Malvada Associação Artística vai apresentar a performance-oficina “Árvore da Vida”, no Parque Natureza do Agroal. Com criação de Ana Luena e José Miguel Soares, e interpretação de Matilde Magalhães, serão apresentadas sessões diárias (10h00 e 16h00) dirigidas a crianças até aos 14 anos e a famílias. Esta performance-oficina é uma criação de elogio às plantas, envolve de modo prático e dinâmico os participantes, promovendo o gosto pela natureza, pela leitura, pela fotografia e pela arte em geral.