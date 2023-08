Samora Correia volta a viver a tradição com as Festas em Honra de Nossa Senhora da Oliveira e Nossa Senhora de Guadalupe

Samora Correia prepara-se para receber as esperadas festas anuais de 17 a 21 de Agosto. As festividades arrancam com o cortejo de cavaleiros amadores trajados a rigor que vão acompanhar a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e São João Batista, seguido do rito da luz e procissão. Nos dias seguintes, os destaques incluem tertúlias, exposições, encierros, concertos, homenagem ao campino e largadas de toiros.