Tina Jofre festeja em Constância 60 anos a cantar

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Constância vai prestar homenagem a Tina Jofre, fadista, autora e compositora com 60 anos de carreira. A iniciativa está agendada para dia 15 de Setembro, data que assinala a sua estreia como fadista, no Pavilhão Desportivo de Constância, onde vai decorrer um evento cultural com jantar pelo meio.

O programa começa pelas 19h00 com uma recepção pela carrilhanista Ana Elias, seguindo-se um jantar, a partir das 20h30. O serão contará com poesia, música, danças sevilhanas e, obviamente, fado. Não vai faltar o bolo de aniversário e uma taça de champanhe. Mais informações e inscrições podem ser obtidas online em http://www.tinajofre60anos.ytic.pt/.