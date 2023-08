Viver Ferreira do Zêzere une música, gastronomia e actividades económicas

“Viver Ferreira do Zêzere” – Feira de Petiscos – Depenicar, Mostra Industrial, Comercial e de Artesanato do concelho de Ferreira do Zêzere e a Feira do Livro vão decorrer no próximo fim-de-semana, 11 a 13 de Agosto, com petiscos, música, animação e a presença de grupos de concertinas, filarmónicas, grupos corais e de cordas e ranchos folclóricos.

A abertura do evento está marcada para sexta-feira, 11 de Agosto, às 19h00, no Mercado Municipal com a presença do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas. Na sexta-feira vão actuar: Grupo de Concertinas da Associação Desportiva e Recreativa de Águas Belas; grupos da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere; Grupo de Concertinas da Associação de Melhoramos, Cultura e Recreio de Dornes; Sociedade Filarmónica Ferreirense; às 22h30, Diogo Piçarra; Banda FH5; DJ Francisco Gil.

No recinto não vão faltar tasquinhas, zona de artesanato, mostra industrial e comercial do concelho, bem como a Feira do Livro. No sábado, 12 de Agosto, actuam o Grupo Unidos da Concertina, Grupo Coral “Os Boinas” – Ferreira do Alentejo, Grupo de Cantares do Zêzere, Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense, Os quatro e meia, Duo Enlace e o DJ Rúben da Cruz.

O último dia do evento, 13 de Agosto, conta com exibições do Rancho Folclórico do Alqueidão de Santo Amaro, Rancho Folclórico do Bêco de Santo Aleixo e Rancho Folclórico Etnográfico da Vila de Pias, num encontro de folclore a partir das 17h15. O concerto da Mónica Sintra decorre às 22h00 e o certame termina com o concerto da Banda Réplika às 23h30.