Cancelado desfile de fanfarras de Bombeiros em Coruche

Devido aos fogos que têm assolado o País nas últimas semanas, em particular nos últimos dias, o desfile de fanfarras de bombeiros programado para as 22h00 de 14 de Agosto, durante as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, foi cancelado.

A corporação dos Bombeiros Municipais de Coruche está em prevenção com nível de alerta laranja, situação que se estende às corporações de bombeiros convidadas para a iniciativa.

Em comunicado a Câmara Municipal de Coruche lamenta a decisão e “manifesta solidariedade para com todas as corporações de bombeiros do País que neste momento se encontram mobilizadas no combate aos Incêndios”.