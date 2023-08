Laborinho Lúcio é um dos convidados da Feira do Livro de Vila da Marmeleira

A Biblioteca Popular de Vila da Marmeleira convida a visitar a sua Feira do Livro no Celeiro dos Livros. De 11 a 15 de Agosto há centenas de livros disponíveis, dos clássicos aos mais actuais.

A Biblioteca Popular de Vila da Marmeleira (BPVM), no concelho de Rio Maior, está a preparar uma Feira do Livro de 11 a 15 de Agosto. A iniciativa surge por ocasião da Festa Anual em Honra de Nossa Senhora da Assunção e realiza-se no Celeiro dos Livros, no número 4 da Rua António José de Almeida. Livros e surpresas não vão faltar. Na noite de segunda-feira, dia 14, Laborinho Lúcio (escritor, ensaísta, jurista e antigo ministro da Justiça) irá discorrer sobre o Portugal de antes e de hoje.



Sábado, 12 de Agosto, há um ateliê de escrita criativa para todas as idades, de nome Artes - Trampolim, dinamizado por Ana da Silva (animadora da leitura e da escrita, professora, escritora e tradutora) e Laura Basto (cantora de música clássica, jazz e pop), às 16h30. A Livraria Ler Devagar, do projecto Óbidos Vila Literária, estará presente com centenas de livros de diversos temas, actuais e clássicos, de ficção, gastronomia, desporto, aventura, romance, literatura infantil e juvenil, religião, viagens, entre outros.



A Feira do Livro vai ter disponíveis, inclusive, usados de boa qualidade a preços convidativos, doados à BPVM por amigos e leitores. Sexta-feira, dia 11, o horário é das 21h00 às 00h00, sábado, domingo e segunda das 16h00 às 00h00 e terça das 15h00 às 17h00. “A Feira do Livro é um modo de apoiar o desenvolvimento educacional e cultural e de fomentar o gosto e o interesse pelo livro e pela leitura, a que a BPVM se tem dedicado desde há alguns anos. Propósito que tem sido possível graças à colaboração de amigos, voluntários e doadores”, refere o comunicado enviado a O MIRANTE.